Mardin'de 2 mahallede kısmi karantina uygulaması

AA

İlçede Ortaköy ve Gökçe mahallelerinde Kovid-19 testleri pozitif çıkan vakaların artması ve sosyal hareketliliğin devam etmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Buna göre, Ortaköy Mahallesi'nde Yeni Sağlık Ocağı Caddesi, Küme Evleri, Eski Mardin Caddesi ve Eski Mardin Sokağı, Gökçe Mahallesi'nde ise Menderes Caddesi ve Menderes Sokağı ikinci bir karara kadar karantinaya alındı.

Sınırları belirtilen bölgeler kontrol altına alınarak, zorunluluk halleri dışında giriş ve çıkışlara kapatıldı.