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        Haberler Gündem Trafik Mardin'de 2 güzergahta ortalama hız denetimi

        Mardin'de 2 güzergahta ortalama hız denetimi başladı

        Mardin'de 2 yeni güzergahta ortalama hız denetimine başlandı. 27 Ağustos'tan itibaren belirtilen yollarda vatandaşların hız limitlerine riayet etmesi, cezai işleme maruz kalmaması için dikkat etmeleri istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 15:34 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:34
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        Mardin'de 2 güzergahta ortalama hız denetimi
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        Mardin'de 2 yeni güzergahta ortalama hız denetimine başlandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Mardin'de 25 Temmuz 2024'te 8 güzergahta kurulum aşaması tamamlanan PTS-EDS Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi aktif hale getirildiği bildirildi.

        Trafik güvenliğini sağlamak ve hızdan kaynaklı kazaları önlemek amacıyla 2 yeni güzergahta PTS-EDS Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kurulum çalışmalarının tamamlandığı kaydedilen açıklamada, 27 Ağustos'tan itibaren belirtilen yollarda vatandaşların hız limitlerine riayet etmesi, cezai işleme maruz kalmaması için dikkat etmeleri istendi.

        *Haberin görseli İHA'nın arşivinden alınmıştır.

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        #mardin
        #ortalama hız denetimi
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