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Mardin'de yeşillendirme çalışmaları: 2 bin ağaç ve fidan daha toprakla buluştu

Mardin'de, Hop Geçidi'nin estetik bir görünüm kazanması amacıyla kavşak düzenleme çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca, çam ve çalı grubundan oluşan 2 bin ağaç ve fidan toprakla buluşturuldu. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, devam eden yeşillendirme çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu. Fidan diken Demirtaş, dikilen fidanlara can suyu verdi

Giriş: 26.12.2022 - 12:35 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin'de 2 bin ağaç ve fidan daha toprakla buluştu
AA

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Hop Geçidi'nde devam eden yeşillendirme çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Hop Geçidi'nin estetik bir görünüm kazanması amacıyla kavşak düzenleme çalışmaları kapsamında aydınlatma çalışmalarının ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca, çam ve çalı grubundan oluşan 2 bin ağaç ve fidan toprakla buluşturuldu.

FİDAN DİKİP, DİKİLEN FİDANLARA CAN SUYU VERDİ

Vali Demirtaş, beraberindeki heyetle Savur-Hop kavşağı düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi, ekiplere çalışmalarında başarı diledi. Fidan diken Demirtaş, dikilen fidanlara can suyu verdi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Abdulselam Er'den yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Demirtaş, daha yeşil bir Mardin için ağaç ve fidanları toprakla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

1500 HEKTARLIK YEŞİL ALAN PROJELERİ

Göreve geldikleri günden beri yaklaşık 1500 hektar yeşil alanı Mardin'e kazandıracak projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Demirtaş, kentin önemli yol ağlarından biri olan Hop Geçidi yeşillendirme çalışmasının tamamlamasıyla birlikte kavşağın daha estetik bir görünüme kavuşacağını kaydetti.

Yeşillendirme çalışması yapan ekibe kolaylık dileyen, emeklerinden dolayı teşekkür eden Demirtaş, ardından Savur ilçesine geçerek Başkavak Mahallesinde asfaltlama yapılması planlanan yolda incelemelerde bulundu.

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