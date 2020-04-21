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8 yıldır PKK terör örgütünün dağ kadrosunda olan H.A. isimli terörist, akşam saatlerinde Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 72'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerinde desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmalarıyla 8 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan H.A. isimli terör örgütü mensubu akşam saatlerinde Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 72'ye yükseldi." ifadelerine yer verildi.