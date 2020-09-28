Mardin Dargeçit'teki iki aile arasındaki husumet sonlandırıldı

AA

Dargeçit'in Sümer Mahallesinde yaşayan akraba iki ailenin çocukları arasında çıkan kavga husumete dönüştü.

Husumetin sona ermesi için Dargeçit Kaymakamlığı, Dargeçit Belediyesi ve HÜDA PAR İl Başkanı devreye girdi.

Görüşmeler sonucu ailelerin barışması dolayısıyla ilçedeki bir taziye evinde düzenlenen törene, Kaymakam Doğan Kemelek, Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, HÜDA PAR Mardin İl Başkanı İsmail Çevik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aydın Aktaş, İlçe Müftüsü Taha Seyidoğlu, kanaat önderleri ve aileler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra bir konuşma yapan Kaymakamı Doğan Kemelek, böyle güzel bir vesile ile bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kemelek, "Hepimiz insanız, hata yapabiliriz. İnsanı insan yapan şey, bu hatalardan ders çıkartmak, erdemli olmaktır. Bu barışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Belediye Başkanı Aksoy da aralarındaki husumeti sona erdiren ailelere teşekkür ederek, bu girişimin herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Birlik ve beraberliği sağlayabilmek için bir araya geldiklerini dile getiren Aksoy, "Bu iki aileyi bir arada tutmayı, kardeşliği esas kılarak, kardeşlik bağlarını yeniden tesis etmeyi uygun gördük." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Taha Seyidoğlu, "Barış için gelen tüm ailelerden Allah razı olsun. İnşallah bu barış ilelebet devam edecek. Barış töreninde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.