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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'da 6 yaşındaki çocuk, evlerinin havuzunda boğuldu

        Mardin'da 6 yaşındaki çocuk, evlerinin havuzunda boğuldu

        Mardin Derik'te evlerinin havuzuna giren 6 yaşındaki çocuk boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 05:34
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        6 yaşındaki çocuk, evlerinin havuzunda boğuldu
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        Mardin'in Derik ilçesinde Hakan Kaya (6), evlerinin havuzunda boğuldu.

        Olay, dün akşam saatlerinde Derik ilçesi Kırsal Çağıl Mahallesi'ne bağlı Peyyamlı mezrasında meydana geldi.

        İddiaya göre Hakan Kaya, kimsenin olmadığı sırada evlerinin avlusunda bulunan havuza, girmek istedi. Çocuğun ortalıkta görülmemesi üzerine avluda arama yapan ailesi, havuzda Hakan'ın cansız bedenini buldu.

        İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Hakan Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

        Hakan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #mardin
        #Derik
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