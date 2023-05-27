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Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 2023: Mardin Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Mardin seçim sonuçları 2023: Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonucu ile adayların oy oranı

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri kapsamında sandık başına gidiyor. Muğla ve tüm ilçelerin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com Muğla Seçim Sonuçları sayfasında canlı olarak takip edilebilecek. YSK'nın yayın yasağının kalkmasının ardından gözler seçim sonuçlarına çevrilecek. İşte Mardin seçim sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu güncel toplam oy oranları...

Giriş: 27.05.2023 - 21:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimde geri sayım sürüyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşen sonuçlara göre 2. tur seçimlerine kalan Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları Haberturk.com üzerinden anbean takip edilebilecek. Peki, "Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde kaç, toplam kaç oy aldı?" İşte 2023 Mardin seçim sonuçları...

  • MARDİN SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Mardin Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Mardin Seçim Sonucu sayfasında olacak.

    2023 MARDİN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • MARDİN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU İLE İLÇE İLÇE OY ORANLARI

    Mardin ve tüm ilçelerin 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Mardin Seçim Sonuçları ekranından canlı ve anbean takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilçe ilçe Mardin Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    İLÇE İLÇE MARDİN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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