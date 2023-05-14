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Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 2023: Mardin Cumhurbaşkanı Genel Seçim Sonuçları ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nedir?

2023 Mardin seçim sonuçları

Milyonlarca seçmen, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek. Genel seçimlere kısa bir süre kalırken, Mardin ilinde oy kullanacak seçmenler il il seçim sonuçları ve Mardin Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ve milletvekili oy oranlarını Haberturk.com üzerinden canlı olarak takip edebilecek. İşte 2023 Mardin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları...

Giriş: 14.05.2023 - 00:22 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek genel seçimlere sayılı günler kaldı. 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanılacağını açıklayan YSK, yurt dışı oy kullanma işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Mardin ilinde oy kullanacak seçmenler, Mardin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçlarını anbean yakından takip edecek. Peki, "Mardin Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ile kim önde, partilerin milletvekili oy oranları nedir? İşte 2023 Mardin seçim sonuçları...

    14 Mayıs 2023 Mardin Milletvekili Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

    14 Mayıs 2023 Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları İçin Tıklayınız

     

  • MARDİN SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Mardin Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Mardin Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Mardin Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    MARDİN SEÇIM SONUÇLARI İÇIN TIKLAYINIZ

    MARDİN'DE KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. 

  • MARDİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Mardin Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    Mardin Seçim Sonuçları Canlı Takip ve Oy Oranları Ekranı İçin Tıklayınız

    Mardin Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları Canlı Takip ve Oy Oranları Ekranı İçin Tıklayınız

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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