Boston Celtics ile Toronto Raptors, doğu konferansı playoffları yarı final serisinin ikinci maçında dün gece karşı karşıya geldi, sahadan galibiyetle ayrılan taraf 102-99'luk skorla Boston Celtics oldu. Yeşilleri galibiyete ise Jayson Tatum ile Marcus Smart taşıdı!

42 dakika süre alan Tatum 34 sayı ile play-off kariyer rekorunu kırarken Marcus Smart ise maçın kırılma anında sahne aldı. Son çeyreğe sadece 3 sayıyla giren Smart, 12 sayı kadar geriye düşen takımını ayağa kaldıran isim oldu. Arka arkaya kaydettiği üç sayılık basketlerle son periyotta 16 sayı üreten tecrübeli isim, geri dönüşün fitilini ateşlemeyi başardı.