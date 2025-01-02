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        Haberler Spor Transfer Marcus Rashford'dan Türkiye kararı! - Futbol Haberleri

        Marcus Rashford'dan Türkiye kararı!

        Manchester United'dan ayrılması beklenen Marcus Rashford'un, Türkiye ve Suudi Arabistan'a transfer olmayı düşünmediği aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 23:50 Güncelleme: 02.01.2025 - 23:50
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        Rashford'dan Türkiye kararı!
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        Manchester United forması giyen İngiliz yıldız Marcus Rashford, Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 42 Milyon euroluk 3 büyük teklifi reddetti.

        Daily Mail'in haberine göre 27 yaşındaki oyuncu, yeni teknik direktör Ruben Amorim'in kararıyla kadro dışı bırakılmasının ardından Ocak ayında takımdan ayrılabilir.

        TÜRKİYE'DE FORMA GİYMEYE SICAK BAKMIYOR

        Türkiye'deki dev kulüplerle ismi sık sık anılan yıldız futbolcu, Suudi Arabistan'ın yanı sıra Türkiye'ye transfer olmayı da kesin bir şekilde reddetti. Rashford, sadece rekabetçi bir ligde forma giyerek İngiltere Milli Takımı'ndaki yerini geri kazanmayı hedefliyor.

        PERFORMANSI

        Manchester United formasıyla 24 maçta görev alan Rashford, 7 gol 3 asist performans sergiledi.

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