Ünlü müzisyen koronavirüse yenildi

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan müzisyen Marcus Birks, semptomlarının giderek kötüleşmesi ve sonunda nefes alma güçlüğü çekmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü isim, hayatını kaybetti.
Dail Mail'in haberine göre; Birks, 11 Ağustos'ta hastane yatağında verdiği bir röportajda, nadiren hastalandığı için durumunun kendisini şaşırttığını söylemişti.
Birks, yaşamını yitirmeden önce aşılar hakkında biraz cahil olduğunu ve aşılarını yaptırmayı ertelemekten dolayı pişman olduğunu itiraf etmişti.
Daha önce koronavirüs aşıları konusunda şüpheci davranan ünlü müzisyen haftada beş gün sağlıklı beslenip, egzersiz yaptığı için hastalanmayacağını öne sürmüştü.
"ÖZVERİLİ BİR ADAMDI"
Cuma günü Royal Stoke Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybeden Birks'in hamile eşi Lis Briks, Instagram'dan yaptığı paylaşımda eşi için "Özverili ve gururlu bir adamdı." dedi.
"DÜNYAM YIKILDI!"
Lis Birks mesajında, "Bunu yazarken hissettiğim acı dayanılmaz, kalbim paramparça oldu, ruhum ve dünyam yıkıldı! Bebeğimize onu ne kadar sevdiğini ne kadar özel bir insan olduğunu, nasıl biri olduğunu her gün anlatacağım. Söz veriyorum." diye yazdı.
Eşinin nadiren hasta olduğunu anlatan Birks, "Koronavirüs hakkında endişelenmiyordu. Sosyal medyadan komplo teorisyenlerinin aşıyla ilgili yazdıklarını paylaşıyordu." ifadelerini kullandı.
AŞI KARŞITLARINI DESTEKLEMİŞTİ
Daha önce ABBC'ye bir röportaj veren Marcus Birks, "Hastalanmadıysanız, hastalanacağınızı düşünmüyorsanız bu teorileri dinlemelisiniz!" diyerek aşı karşıtlarına destek vermişti. Covid-19 aşısını yaptırmayan ve hastalığa yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan Birks, hata yaptığını söylemişti. Lisa Birks de eşinin hastalandıktan sonra aşı konusunda fikrini değiştirdiğini belirtti.
MARCUS BIRKS KİMDİR?
Marcus Birks, Staffordshire'da doğu. Eşi Lis Birks ile birlikte Cappella grubunda müzisyendi. Hep birlikte takılan çift, Bad Lads Army adlı bir TV programının ilk serisinde yer aldı. İkili birlikte kurdukları The Cameleonz grubuyla büyük beğeni toplamış, hatta ünlü şarkıcı Robbie Williams'tan destek almıştı.
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