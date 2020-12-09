PSG'nin yıldız futbolcusu Marco Verratti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gerçekleştirilen ırkçı saldırının ardından yarıda kalan ve bugün 5-1'lik galibiyetleriyle sonuçlanan Başakşehir maçının ardından açıklamalar yaptı. İtalyan yıldız, Pierre Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun ceza alması gerektiğini savundu. Verratti'nin açıklaması şöyle:

"Herkes için zor geçen iki gündü. Bu yaşananlar gerçekleşmemeliydi. Milyonlarca insan bizi takip ediyor, onlara örnek olmalıyız. 4. hakemin, herkese örnek olması için cezalandırılması gerekiyor. Bu hatayı yapan kim ne olursa olsun cezalandırılmalı."