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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Marco Verratti Al Arabi'ye transfer oldu - Futbol Haberleri

        Marco Verratti Al Arabi'ye transfer oldu

        Katar temsilcisi Al Arabi, Paris Saint-Germain'den (PSG) 30 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 19:40 Güncelleme: 13.09.2023 - 19:40
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        Paris Saint-Germain'in İtalyan yıldızı Marco Verratti, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Arabi'ye transfer oldu. Katar temsilcisi, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 30 yaşındaki oyuncunun transferini duyurdu.

        2012 yılından bu yana PSG forması giyen Verratti, Fransız ekibiyle çıktığı 416 karşılaşmada 11 gol kaydetti.

        Verratti'nin ismi transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılmıştı.

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