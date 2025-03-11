Marco Paixao: Mourinho agresif konuşuyor ama doğru konuşuyor

Son 7 sezondur Türkiye'de forma giyen, 1. Lig'de gol krallığı yaşamış Marco Paixao, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Kariyerini 1. Lig ekibi Bandırmaspor'da sürdüren 40 yaşındaki Portekizli golcü, 'Bakış Açısı' programında Ata Selçuk'un sorularını cevapladı. Paixao'nun Türkçe konuşması ise takdir topladı.

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İşte Paixao'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Takım şu anda çok iyi performans sergiliyor. Herkes çok daha mutlu şimdi. Sakaryaspor maçı zor maç. Bizim başkan bu sene şampiyonluğu çok istiyor. En büyük hedefimiz şampiyon olmak. Bu lig çok zor. 4-5 iyi takım var. İnşallah biz Süper Lig'e çıkarız.

"EN MUTLU ZAMANLARIMI TÜRKİYE'DE GEÇİRİYORUM"

"Hayatımın en mutlu zamanlarını Türkiye'de geçiriyorum. Benim çocuğum İzmir'de çok mutlu. 7 sene uzun süre biliyorum ama çok mutlu ve gururluyum. Futbolu ne zaman bırakırım bilmiyorum. Tüm konsantrasyonum bu sene şampiyonluk ve Süper Lig'e çıkmak."

"MOURINHO AGRESİF KONUŞUYOR AMA DOĞRU KONUŞUYOR"

"Mourinho çok büyük hoca. Herkes biliyor. Bazen agresif konuşuyor ama doğru konuşuyor. Bazen futbolda bu agresif konuşmalar önemli. Çok tecrübeli hoca. Jose Mourinho burada inşallah 5, 6, 7, 8 sene kalır. Çünkü Türkiye'ye bu hocalar lazım."