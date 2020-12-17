Siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de 2018-19'da 29 gol, 2019-20'de ise 22 gol atarak krallık tacını takan, bu sezon da 13 maçta 11 golü bulunan Marco Paixao, Altay'ın köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı.
İzmir temsilcisinin bir zamanlar Avrupa kupalarında Benfica'ya karşı mücadele etmiş bir kulüp olduğunu dile getiren 36 yaşındaki usta golcü, "Mali kriz nedeniyle Altay alt liglere düştükten sonra genç bir başkan ortaya çıktı ve kulüp tekrar yükselişe geçti. Altay, İzmir'de büyük bir kulüp ama uyuyan bir dev. Kulüp için yeni bir stadyum inşa ediliyor. Hedefim Altay formasıyla Süper Lig'de mücadele etmek" dedi.
"Gol atan biriyim ve bu kanımda var" diyen Portekizli usta santrfor, "Çok sayıda teklif aldım, ancak kulüpler elinde altın varken onu bırakmak istemiyorlar. İşim elimden geldiğince gol atmak. İşler iyi gidiyor ve burada mutluyum. Yaklaşık üç yıl önce Süper Lig'e katılmak için buraya geldim. Önemli olan attığım 50 golden çok takımın Süper Lig'e yükselmesi. Umarım bunu başarırız. İzmir'de çok büyük bir futbol kültürü var. Taraftarımız muhteşem. Futbol onlar için bir din. İnsanların futbolu bu kadar sevdiğini hiç görmedim. Salgından önce taraftarlarımız maçlardan sonra yanıma gelip yanağımdan öperek, 'Seni seviyorum' derdi. Geleneklerimiz benzer, yemekler çok güzel, denizin önünde yaşıyorum, hava her gün güneşli. İnsanlar çok cana yakın ve kibar. Çok mutluyum" yorumu yaptı.
ET VE SÜT TÜKETMİYOR
Yaşı ilerlemesine rağmen psikolojik olarak aynı seviyede kaldığını hissettiğini ifade eden Marco Paixao başarı sırlarını şöyle sıraladı:
"Et yemiyorum, meyve sularından kaçınıyorum ve sadece maçlardan sonra tatlı yerim. Yaklaşık beş yıldır süt içmedim ve büyük ölçüde sebzelere güveniyorum. Maçlarda olabildiğince akıllı oynamaya çalışıyorum. 300 metre çılgınca koşmak yerine, iyi bir top bekleyerek dinleniyorum ve o sırada soğukkanlı davranıyorum. Doğru anı beklemek ve o an geldiğinde patlama yapmak için sabırlı olmak gerekiyor. Futbol zeki olmakla ilgilidir. Eğer zekiysen, ne istersen yapabilirsin. Psikolojik olarak iyi kaldığım sürece, durmadan gol atmaya devam edeceğim. Antrenman veya maçlardaki hatalarımı düzeltmek ve her zaman daha iyi olmak için çalışıyorum. Fiziksel seviyemi korumak için her zaman spor salonuna gidiyorum. Hayatımda her şeye olumlu bakmaya çalışıyorum."
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