        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Marco Asensio 2. golünü attı! - Fenerbahçe Haberleri

        Marco Asensio 2. golünü attı!

        Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, Fatih Karagümrük filelerine attığı golle bu sezon 2. golünü kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 22:24 Güncelleme: 19.10.2025 - 22:24
        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü ağırlarken, İspanyol futbolcu Marco Asensio da 1 gole imza attı. 29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 41. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan pasında kale önünde yaptığı vuruşla takımının 2. golünü kaydetti.

        Kanarya'nın yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Asensio, bu sezon ligde 5. maçına çıktı.

        İspanyol futbolcu böylece Kasımpaşa'dan sonra Fatih Karagümrük filelerini de havalandırdı.

        Marco Asensio, Fatih Karagümrük karşısında 90 dakika sahada kaldı.

