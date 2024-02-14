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        Haberler Magazin Marcia Cross'tan Filistin mesajı: Sessiz kalan insanlarla nasıl yaşayacağımı kavrayamıyorum - Magazin haberleri

        Marcia Cross'tan Filistin mesajı: Sessiz kalan insanlarla nasıl yaşayacağımı kavrayamıyorum

        ABD'li oyuncu Marcia Cross, İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarına sessiz kalınmasına tepki gösterdi. Cross; "Gözleri yaşarmayan, kalpleri sıkışmayan ve sessiz kalan insanların arasında nasıl yaşayacağımı kavrayamıyorum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 08:52 Güncelleme: 14.02.2024 - 08:52
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          'Umutsuz Ev Kadınları' (Desperate Housewives) dizisinde canlandırdığı 'Bree Van de Kamp' rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Marcia Cross, Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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          Marcia Cross, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda çevresindeki insanların Gazze ve Filistin genelinde yaşanan olaylara sessiz kalmasından derin üzüntü duyduğunu söyledi.
          Cross, "Gözleri yaşarmayan, kalpleri sıkışmayan ve sessiz kalan insanların arasında nasıl yaşayacağımı kavrayamıyorum" ifadelerini kullandı.

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          Marcia Cross, Filistin'de yaşanan dehşeti tasvir edebilecek sözlerin olmadığını ve bu dehşete rağmen devam eden sessizliğin kendisini sağır gibi hissettirdiğini kaydetti.

          Fotoğraflar: Mega, Reuters

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