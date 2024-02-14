Marcia Cross'tan Filistin mesajı: Sessiz kalan insanlarla nasıl yaşayacağımı kavrayamıyorum
ABD'li oyuncu Marcia Cross, İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarına sessiz kalınmasına tepki gösterdi. Cross; "Gözleri yaşarmayan, kalpleri sıkışmayan ve sessiz kalan insanların arasında nasıl yaşayacağımı kavrayamıyorum" dedi
- 1
'Umutsuz Ev Kadınları' (Desperate Housewives) dizisinde canlandırdığı 'Bree Van de Kamp' rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Marcia Cross, Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
- 2
Marcia Cross, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda çevresindeki insanların Gazze ve Filistin genelinde yaşanan olaylara sessiz kalmasından derin üzüntü duyduğunu söyledi.
Cross, "Gözleri yaşarmayan, kalpleri sıkışmayan ve sessiz kalan insanların arasında nasıl yaşayacağımı kavrayamıyorum" ifadelerini kullandı.
- 3
Marcia Cross, Filistin'de yaşanan dehşeti tasvir edebilecek sözlerin olmadığını ve bu dehşete rağmen devam eden sessizliğin kendisini sağır gibi hissettirdiğini kaydetti.
Fotoğraflar: Mega, Reuters
-