Marcelo Saracchi, Galatasaray'ın Süper Lig'de 2-1 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sakatlığının ardından tekrar formasına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Uruguaylı futbolcu "Tekrardan formama kavuştuğum için çok mutluyum. Bugün hiçbir sıkıntı yaşamadan 90 dakika forma şansı bulabildim. Tabii ki alınan sonuçtan, oynadığımız oyundan ve gösterdiğimiz performanstan mutlu olduğum söylenemez. Kimse de mutlu olamaz diye tahmin ediyorum. Herkesin bireysel olarak kendini iyi değerlendirmesi, öz eleştiri yaparak daha iyiye gitmemiz gerekiyor." diye konuştu.

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