Premier Lig ekiplerinden West Ham United, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Marcelo'yu renklerine bağlamak istiyor.

The Sun'da yer alan habere göre, Lyon'daki performansıyla dikkat çeken Marcelo, West Ham'ın radarına girdi. Londra ekibi sezon sonunda sözleşmesi bitecek Brezilyalı savunmacıyı bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Marcelo'ya yakın bir kaynağın transferle ilgili olarak, ''Birkaç kulüp ilgileniyor. Ancak son konuşmalardan bu yana West Ham hakkında iyi bir his var. Bu harika bir fırsat'' ifadelerini kullandığı belirtildi.

Beşiktaş'ta bir buçuk sezon forma giyen Marcelo, 2017 yazında 7 milyon euro karşılığında Fransa'nın yolunu tutmuştu. Lyon formasıyla dördüncü sezonunu geçiren deneyimli savunmacı geçen sezon takımıyla Şampiyonlar Ligi yarı finalinde mücadele etmişti