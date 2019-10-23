Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ı 1-0 yenen Real Madrid'den Marcelo, maçın ardından şunları söyledi:

"Bu maçı kazanmak zorundaydık ve gerçekten kolay değildi. Bu çok önemli bir zafer. Çok sayıda pozisyon yarattık ama bir gol atabildik. Biraz şanssızdık. Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bugün mücadelemizi iki katına çıkarmak zorundaydık. Daha iyi olmamız gerekiyor ancak yavaş yavaş hız kazanıyoruz."