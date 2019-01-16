Cuma günü oynanan ve Leeds United'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan Championship maçı, tüm İngiltere'nin gündemine oturmuştu. Bir polis memuru, Derby'nin gerçekleştirdiği antrenmanı izlerken bir polis memuru tarafından yakalanmıştı.

Leeds United Menajeri Marcelo Bielsa konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve casusluk yaptığını itiraf etti.

Yaptığının yasadışı bir şey olmadığını ve daha önce de bu uygulamaya başvurduğunu dile getiren Arjantinli çalıştırıcı, "Yaptığımın etik olmadığını söyleyebilirsiniz. Dürüstçe bir davranış olmadığını biliyorum ama yasadışı hiçbir şey yapmadım" ifadelerini kullandı.