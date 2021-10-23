Marcao varsa gol yok

Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'nun ardından deplasmandaki Lokomotiv Moskova maçına damga vuran bir başka isim Marcao oldu. Galatasaray, Marcao'nun oynadığı üç Avrupa maçını da gol yemeden tamamladı ve Avrupa Ligi'nde gol yemeyen iki takımdan biri oldu. Ayrıca Brezilyalı oyuncu bu üç maçta da UEFA’da ‘Haftanın takımına’ adını yazdırmayı başardı.

KALEYİ GOLE KAPATTI

Galatasaray UEFA E grubunda henüz şu ana kadar kalesinde gol görmeyerek futbolda yer alan 'Otobüs çekmek' deyimini gerçekleştiriyor. Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarından 7 puan toplayan Aslan, Avrupa Ligi'nde bu unvanı West Ham ile paylaşıyor. Devler Ligi'nde ise Bayer Münih, Juventus ve Genk kalesini kapatmayı başaran diğer takımlar.