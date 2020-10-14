Marcao uçuşa geçti

Galatasaray'da bu sezon sergilediği başarılı performansla Avrupa’nın gözde kulüplerinin dikkatini çeken Marcao’nun transfermarkt piyasa değeri güncellendi.

Aslan’ın 4 milyon Euro karşılığında Portekiz’in Chaves takımından kadrosuna kattığı Marcao’nun yükselen formu, değerine de yansıdı. 24 yaşındaki Brezilyalı stoperin transfrmarkt güncel piyasa değeri 5,5 milyondan 9 milyon Euro'ya yükseldi.

Sarı-Kırmızılılar ile 2022’ye kadar sözleşmesi olan Marcao, yıllık 850 bin Euro kazanıyor. Takımda kalması halinde önümüzdeki sezon alacağı garanti maaş 900 bin Euro'ya yükselecek.