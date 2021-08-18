Galatasaraylı Marcao, Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırmış ve kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Takım arkadaşına yaptığı hareket nedeniyle pişmanlık duyduğunu dile getiren Marcao özür dilerken bir paylaşım da eşinden geldi.

Marcao'nun eşi Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve Brezilyalı futbolcunun çocuklarıyla Türk Telekom Stadı'nda çekilmiş bir fotoğrafını koyarak şunları yazdı:

"Affetmek erdemliktir, yüceliktir. İnşallah Galatasaray ailesi özrünü ve pişmanlığını kabul eder. Dileğim bu çünkü ailece iyi insanlarsınız ve Galatasaray'ı ve taraftarı çok sevdiğinizi biliyorum"