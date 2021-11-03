UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 4'üncü haftasında yarın Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek olan Galatasaray'da Brezilyalı savunmacı Marcao, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Takım olarak hem fiziksel, hem de psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirten Marcao, "Avrupa maçları daha çok yardımcı oldu. Zor bir dönem geçirdik hem fiziksel hem de psikolojik. Bu dönemde başta Fatih hocam olmak üzere tüm hocalarım ve takım arkadaşlarım, hepsi benim yanımdaydı, beni iyi hazırladılar. Bu da Avrupa maçlarındaki performansıma yansıdı. Bu maçların olması benim için çok iyi oldu" diye konuştu.
Ligde ve Avrupa'da maç maç ilerlediklerini ve her maçın da kendileri için final niteliğinde olduğunu ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, "Çok uzun vadeli konuşmak anlamsız, maç maç bakıyoruz, her maç bizim için bir final. Bu zamana kadar iyi performans gösterdik. Burada Fatih hocamıza bir parantez açmamız gerekiyor. Fatih hocamız, bizim liderimiz. Tüm maçlara bizi çok iyi hazırlıyor. Avrupa maçlarında da öyle tabii ki. Olumlu, olumsuz tüm senaryoları bize anlattığı için maçlarda da şu ana kadar bunun meyvelerini yedik. Genç bir takımız. Fatih hocamızın önderliğinde, onun direktifleriyle beraber bu tip başarıları elde ediyoruz. Umarım bundan sonra iyi bir şekilde devam ederiz" şeklinde konuştu.
Portekiz Milli Takımı'nda oynayacağı iddiaları hakkında da konuşan Marcao, "Portekiz pasaportunu almanız için orada 5 seneyi tamamlamanız gerekiyor. Bu haberler doğru değil2 ifadelerini kullandı.
GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrası aldığı 8 maçlık ceza ile ilgili yöneltilen soru üzerine de Marcao, "Bazen kötü olaylardan iyi şeyler çıkartabiliyorsunuz. Ben de böyle değerlendirdim. Belli bir dönem takımdan uzak kalmam benim avantajıma oldu. Bana çok yardımcı oldu. Bazen kötü şeylerden de önemli dersler çıkartılabiliyor. Belki de bu dönem benim için hayırlı oldu diyebilirim" dedi.
Yarın oynanacak maçla ilgili de Marcao, şu açıklamayı yaptı;
"Yarın yapmamız gereken, bundan öncekilerle aynı. Avrupa Ligi oynuyorsunuz, telafisi olmayan maçlar. Türkiye'de bir şekilde telafi edebilirsiniz ama Avrupa'da telafisi olmuyor. Hocamız bizi her zamanki gibi iyi hazırladı. Sahada rakibine yakın oynayan, kompakt oynayan bir Galatasaray olacak. Ofansif olarak da gole giden arkadaşlarımız var. Biz iyi defans yaptığımız zaman, rakibimize fazla şans vermediğimiz zaman, mutlaka golü bulacağımızı düşünüyorum."
Sarı-kırmızılı futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı;
"Futbolun bir dili olduğunu düşünmüyorum. Dili ortak. Çok fazla farklı diller yok. Sol bekimiz İspanyolca konuşuyor, Muslera da konuşuyor, ben de anlıyorum. Nelsson ile İngilizce olarak anlaşabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bence futbolun bir dili yok."
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