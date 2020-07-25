Galatasaray'ın stoperlerinden Marcao, sezonu tamamladıkları 2-2'lik Antalyaspor maçının ardından konuştu.Pandemi arasının kendilerini etkilediğini söyleyen Marcao, "Ligin ilk yarısında yoğun bir periyot vardı, zorlu rakiplerle Şampiyonlar Ligi. Sonra iyi oynamaya başlayan, oturmuş bir takım vardı. Ne yazık ki araya giren bir pandemi süreci, dönüşte istemediğimiz, beklemediğimiz bir oyun ortaya çıktı. Pandemi öncesi ve sonrası olarak performansı değerlendirebiliriz." dedi.

Kendisine gelen bir transfer teklifi olmadığını belirten Brezilyalı, "Çıkan haberler olabilir ama bana gelen resmi bir teklif yok. Resmi teklif gelirse, menajerlerim ve Galatasaray konuşur. İki taraf için de olumlu bir şey olursa bana oluşur, şu anda tek odaklandığım konu Galatasaray. İyi bir tatil yapıp, dinlenmek istiyorum." ifadelerini kullandı.