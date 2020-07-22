Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Futbolcu Marcao, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı. Brezilyalı futbolcu, ailesi ile birlikte Boğaz'da tur yapmak için tekne kiraladı.

Keyifli halleriyle dikkat çeken Marcao, Boğaz turuna çıkmadan önce kameralara poz vermeyi ihmal etmedi.