Marca, Ancelotti ile Arda Güler'in konuşmasını yayınladı!

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Ezeli rakibi Barcelona'yı devre dışı bırakıp Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i renklerine bağlayan Real Madrid'in transfer zaferinde Teknik Direktör Carlo Ancelotti de büyük pay sahibi oldu...

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İspanyol basınının ünlü gazetelerinden Marca'nın Spor Müdür Yardımcısı Carlos Carpio, Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin, takımın Şef Scout'u Juni Calafat'ın hem sağ kanat hem on numarada oynayabilen Arda'nın analiz videosunu izlettikten sonra çok etkilendiğini ve 18'lik yıldız futbolcuyu planına ikna ettiğini yazdı.

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Carpio'nun haberinde, "Carlo Ancelotti, oynamak için iştahlı olan genç yıldız Arda Güler'e garanti vermekte tereddüt etmedi. Carlo Ancelotti, yeteneği açıkça gördü ve çok etkilendi. Telefonda Arda'yı kadroda görmek istediğine ikna etti ve onu orta sahada yaşlı kurtlarla rekabetin içine sokmayacağını söyledi. Asensio'nun rolünü vereceğini ve belki Brahim Diaz ile rekabet edeceğini ifade etti.

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Real Madrid, diğer takımlardan daha büyük vaatler ile genç Arda Güler'i kadrosuna almış oldu.

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Barcelona, Borussia Dortmund, Milan, Ajax, Sevilla ve Paris Saint Germain de Arda'ya bir teklifte bulundu. Ancak Arda Güler, Real Madrid'in kendisine A Takım'da yer vermeye istekli olduğunu görünce kararını şüphe duymadan verdi" ifadeleri yer aldı.

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Real Madrid'e 6 yıllık imza atan Arda, sezon başına yaklaşık 3.2 milyon euro ücret kazanacak.

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O SÖZLERİ MANŞET OLDU İmza töreninden sonra düzenlenen basın toplantısında kendisine sorulan "Real Madrid seni başka bir kulübe kiralayacak mı?" şeklindeki sorulara "Kiralık gitmeyeceğim, burada efsane olmak istiyorum!" şeklinde cevap verdi.

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İspanya'nın tirajlı gazetelerinden biri olan Marca, Arda Güler'in bu sözlerini gazetenin manşetine taşıdı. İşte Marca'nın tam sayfa Arda Güler'e yer verdiği kapağı...

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İmza töreni sonrası genç yıldızla otelde buluşan Marca muhabiri Ricardo Fernandez, 18 yaşındaki milli futbolcuyla ilgili gözlemlerini ve İspanya'da yarattığı etkiyi yazdı:

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"Madrid'de geçirdiği 24 saat içinde Güler, kulübün büyüklüğünü kendi gözleriyle gördü. Real Madrid'in yeni bir oyuncuyu nasıl tanıttığını Başkan Perez'in liderliğinde ilk elden deneyimledi. Bu yoğun ve heyecanlı günle Real Madrid serüveni başlayan Türk oyuncu, dünya çapında bir kulüpte yer almanın ne anlama geldiğini hissetti.

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Güler, sabırlı, nazik ve cana yakındı. Gazetemizle fotoğraf çekerken gülümsemesini hiç kaybetmedi ve fotoğrafı mükemmel hale getirene kadar poz verdi.

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Arda Güler, gençlerin kendi tarzında, sosyal medyada büyük bir etki yaratmaya başladı. Real Madrid'in transferini duyurduğu tweet, kulüp tarihinde Cristiano Ronaldo'nun ayrılışı, milyon dolarlık transferlerin gelişi veya Avrupa kupalarının kazanılması gibi olayları geride bırakarak en çok beğeni alan tweet oldu. Artık 'Gülermanya'nın başladığına şüphe yok."

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ANCELOTTI'DEN GELEN TELEFON... Real Madrid'in kadrosunda çok önemli oyuncuların olduğunu kaydeden Arda, "Evet, burada kalacağım. Buraya oynamaya geldim. Çalışıp formayı almak istiyorum." şeklinde konuştu.

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Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin transfer dönemi başlar başlamaz kendisine telefon ettiğini ve "Bana söz ver, geleceksin" dediğini aktaran Arda, "Ancelotti ilk transfer dönemi başladığında ve daha sonrasında birkaç kez beni aradı ve takımda beni nerelerde kullanabileceğini anlattı. Bu benim için çok önemliydi. Çok saygı duyduğum biri." açıklamasında bulundu.

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FORMA NUMARASI 24 Fenerbahçe'den, İspanyol devi Real Madrid'e 6 yıllığına transfer olan Arda Güler'in forma numarası belli oldu. 18 yaşındaki genç futbolcu, eflatun-beyazlılarda 24 numaralı formayı terletecek.

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20 + 10 MİLYON EURO Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Arda Güler'in 20 milyon Euro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon Euro bonus bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu.

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ANKARA'DAN MADRİD'E UZANAN BİR HİKAYE Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Arda Güler, yeteneği ve performansıyla dikkatleri üzerine çekerek kısa sürede dünya devi Real Madrid'in futbolcusu oldu.

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Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda çıktığı maçlarda ve yakın zamanda dahil edildiği A Milli Futbol Takımı'nda görev aldığı az sayıdaki karşılaşmada kalitesini ortaya koyan 18 yaşındaki Arda Güler, kısa süren Süper Lig kariyerinin ardından Avrupa'nın yeşil sahalarında ter dökecek.

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Arda Güler, 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi.

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Filiz lisansı 15 Ağustos 2014'te 9 yaşında Gençlerbirliği'nin altyapısındayken çıkarılan Arda Güler, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'in 21. haftasındaki Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yaptı.

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Karşılaşmada yaşadıklarını Anadolu Ajansı'na "Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm attı, sesini duydum." ifadeleriyle anlatan Arda, 13 yaşında 20 Şubat 2019'da Fenerbahçe tarafından transfer edildi. Birçok kulübün talip olduğu Arda konusunda Gençlerbirliği Kulübünü ve ailesini ikna eden sarı-lacivertliler, transferi gerçekleştirdi.

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Sarı-lacivertli kulübün altyapı kadrosuna dahil edilen Arda Güler, yaklaşık 2 yıl sonra 15 yaşında 13 Ocak 2021'de Fenerbahçe'de profesyonel ilk imzasını attı.

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Performansıyla kısa zamanda farkını ortaya koyan ve A Milli formayı da sırtına geçiren "10 numara", ilk profesyonel sözleşmesinden 2,5 yıl sonra Real Madrid'in kapısını araladı.

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