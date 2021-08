Sinema ve reklam filmlerinin ünlü aksiyon yönetmeni Alman Marc Schölermann 'Anka' adlı sinema filmi için İstanbul'a geldi

MGX Film Müşvik Guluzade'nin yapımcısı olduğu 'Anka'nın aksiyon sahnelerini çekmek için Marc Schölermann İstanbul'a geldi. Schölermann, Ozan Akbaba, Serdar Orçin, Atilla Şendil, Engin Hepileri, Deniz Işın ve Uğur Uzunel'in başrollerini paylaştığı 'Anka'nın otomobil yarışı sahnelerine imzasını attı.

Müşvik Guluzade, Marc Schölermann'ın tam bir Alman disiplini örneği olduğunu söyleyerek şunları söyledi; "Anka filmimizin dram sahneleri bitip aksiyon sahnelerinin başlamasından 10 gün önce Marc Türkiye'ye geldi. Gelmeden önce her sahnenin storyboardlarını ve videoboardlarını hazırlayıp tarafımıza iletti. Neredeyse her gün yapım ekibi, yönetmenimiz, proje tasarımcımız, aksiyon ekibi ve araç pilotlarıyla yoğun ve uzun süren toplantılar yaptık. Türkiye'ye gelir gelmez çekim yapacağı tüm mekanları gezdik notlarımızı aldık ve sette neredeyse hiçbir aksaklık yaşamadık. Zor lokasyonlarda, zor arabalarla çok zor aksiyonları layıkıyla ve vaktinde çekerek hiçbir riske girmeden setimizi bitirdik. Her işi ehline teslim etmek gerek."

Marc Schölermann - Müşvik Guluzade