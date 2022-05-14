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Marc Anthony ile Nadia Ferreira nişanlandı

Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony, sevgilisi Nadia Ferreira ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişanlanan çift, mutluluklarını ilan etti

14.05.2022 - 11:53 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Jennifer Lopez'in şarkıcı eski eşi ve ikiz çocuklarının babası Marc Anthony, bir süredir birlikte olduğu Paraguaylı model Nadia Ferreira ile nişanlandı. Bu gelişme, Lopez'in yıllar sonra yeniden bir araya geldiği Ben Affleck ile evlilik yolunda ilk adımı attığını duyurmasınan kısa bir süre sonra gerçekleşti.

  • İkili, nişanlandıklarını önceki gün Miami'de basın mensuplarının karşısına çıkarak doğruladı. Mutluluklarını ilan eden çift, yakın dostlarıyla birlikte bir gece kulübünde kutlama yaptı.

  • Nadia Ferreira ile Marc Anthony'nin nişanlanması da ilişkilerinin başlaması gibi hızlı oldu. Çift, birlikteliklerini ilk kez iki ay önce Instagram'dan duyurmuştu.

  • YAKLAŞIK 8 MİLYON TL

    Ardından Nadia Ferreira, yine sosyal medya üzerinden yayınladığı gönderiyle iri taşlı yüzüğünü sergilemişti.

    Marc Anthony'nin, sevgilisine evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 10 karatlık pırlanta yüzüğün 500 bin dolar (Yaklaşık 8 milyon TL) değerinde olduğu konuşuluyor.

  • KAİNATIN EN GÜZEL İKİNCİ KIZI

    Nadia Ferreira, geçtiğimiz yıl aralık ayında İsrail'de düzenlenen Kainat Güzeli yarışmasında ülkesi Paraguay'ı temsil etmişti. Ferreira, yarışmadan Hindistan'ı temsil eden Harnaaz Kaur Sandhu'nun ardından ikincilik tacını kazanarak ayrılmıştı.

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