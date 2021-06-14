ALİNA BOZ - MAHUR

ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz 14 Haziran 1998'da Rusya'nin başkenti Moskova'da doğdu. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya’da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye’ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul’a geldi. Orada Türkçe öğrendi ve ilkokula gitti. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce reklam ve dergilerde çalıştı.

Oyunculuk kariyerine yaşında 2013 yılında on beş yaşında Cesur Hemşire dizisinde Canan olarak başladı. 2014 yılında çalıştı. Paramparça dizisinde Hazal olarak,oyuncu Nurgül Yeşilçay ile birlikte çalıştı. 2016 yılında Kaçma Birader filminde Melis Kahvacı olarak rol aldı. 2017 yılında Böluk filminde rol aldı. 2017 yılında Sevda'nın Bahçesi dizisinde Defne karakteriyle. 2018 yılında Vatanım Sensin dizisinde Prenses Anastasia Romanova rolünü üstlendi ve aynı yıl Elimi Bırakma dizisinde başrol oynadı.

Netflix orijinal dizisi Aşk 101'de başrol oynadı ve Eda karakterini canlandırdı.

MAHUR KARAKTERİ HAKKINDA

30'lu yaşlarında, güzel, zeki ve entellektüel bir kadındır. Fotoğraf sanatçısıdır. Kendi stüdyosu vardır. İstanbul'da doğmuş, iyi okullarda okumuş, iyi bir çevrede yetişmiş bir kızdır. Ailenin en küçüğü olmasına ve tek kız olmasına rağmen şımarıklığı ya da küstahlığı yoktur. Sadece kendine güveni vardır. Çünkü çocukluğunda iki abisiyle baş etmiştir. Belki adından sebep, melankoli sahibidir. Bazen kendini yalnız hisseder. Yalnız kalmayı da sever aslında.