Tims&B Productions yapım şirketi tarafından yapılmaktadır. Arda Sarıgün tarafından yönetilen dizi her pazartesi 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Maraşlı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...
MARAŞLI DİZİSİ KONUSU
Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.
MARAŞLI OYUNCULARI
BURAK DENİZ - MARAŞLI
BURAK DENİZ KİMDİR?
17 Şubat 1991 yılında İzmit'te doğmuştur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde eğitim gören Burak Deniz İlk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü dizisiyle kazandı. Ardından sırasıyla Sultan (2012),Kaçak (2013),Medcezir (2014) ve Tatlı Küçük Yalancılar (2015),Gecenin Kraliçesi (2016),Aşk Laftan Anlamaz (2016) ve Bizim Hikaye (2017) dizilerinde rol aldı. Burak Deniz, dizi projelerinin yanı sıra Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde, Ozan isimli punk bir genci canlandırarak, başrolde yer almıştır.
MARAŞLI KARAKTERİ HAKKINDA
Maraşlı 1987 Maraş doğumlu eski bordo bereli Özel Kuvvetlerde yıllarca görev yapmış bir askerdir. Kızı Zeliş'in bir saldırıda yaralanması üzerine görevinden ayrılıp Zeliş'in bakımını üstlenmiştir. Kendisine bir sahaf açan Maraşlı sakin bir hayat yaşamaktadır.
ALİNA BOZ - MAHUR
ALİNA BOZ KİMDİR?
Alina Boz 14 Haziran 1998'da Rusya'nin başkenti Moskova'da doğdu. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya’da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye’ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul’a geldi. Orada Türkçe öğrendi ve ilkokula gitti. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce reklam ve dergilerde çalıştı.
Oyunculuk kariyerine yaşında 2013 yılında on beş yaşında Cesur Hemşire dizisinde Canan olarak başladı. 2014 yılında çalıştı. Paramparça dizisinde Hazal olarak,oyuncu Nurgül Yeşilçay ile birlikte çalıştı. 2016 yılında Kaçma Birader filminde Melis Kahvacı olarak rol aldı. 2017 yılında Böluk filminde rol aldı. 2017 yılında Sevda'nın Bahçesi dizisinde Defne karakteriyle. 2018 yılında Vatanım Sensin dizisinde Prenses Anastasia Romanova rolünü üstlendi ve aynı yıl Elimi Bırakma dizisinde başrol oynadı.
Netflix orijinal dizisi Aşk 101'de başrol oynadı ve Eda karakterini canlandırdı.
MAHUR KARAKTERİ HAKKINDA
30'lu yaşlarında, güzel, zeki ve entellektüel bir kadındır. Fotoğraf sanatçısıdır. Kendi stüdyosu vardır. İstanbul'da doğmuş, iyi okullarda okumuş, iyi bir çevrede yetişmiş bir kızdır. Ailenin en küçüğü olmasına ve tek kız olmasına rağmen şımarıklığı ya da küstahlığı yoktur. Sadece kendine güveni vardır. Çünkü çocukluğunda iki abisiyle baş etmiştir. Belki adından sebep, melankoli sahibidir. Bazen kendini yalnız hisseder. Yalnız kalmayı da sever aslında.
KEREM ATABEYOĞLU - AZİZ TÜREL
KEREM ATABEYOĞLU KİMDİR?
9 Şubat 1968 yılında dünyaya gelmiştir. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitiren ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümüne devam eden Atabeyoğlu, ilk deneyimini Kent Oyuncuları'nda edindi. Dormen Tiyatrosu ve Tiyatrokare'de birçok oyunda rol aldı. Dizi, film, reklam ve belgesel seslendirmeleri yapmakta olan sanatçının, İlk evliliğinden Doğa adında bir kızı vardır. 2011 yılının sonunda, kendisi gibi oyuncu olan Almıla Uluer ile evlenmiştir. Bu evliliğinden de 2014 Şubat'ında doğan Altan adında bir oğlu vardır.
Kerem Atabeyoğlu, 1955'ten 1995'e Dormen Tiyatrosu'nun 40 Yılı isimli kitabın yazarıdır.
ÖDÜLLERİ
Magazin Gazetecileri Derneği, 1994, Yılın En Başarılı Tiyatro Oyuncusu ödülü
Selim Naşit Özcan Tiyatro Ödülleri, 2004, "En Başarılı Yardımcı Komedi Erkek" ödülü
AZİZ TÜREL KARAKTERİ HAKKINDA
65 yaşındadır. Ailenin babasıdır. Genelde müşfik, sevgi dolu ama otoriter bir babadır. İş dünyasında saygın bir isimdir. Adanalı saygın bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldikten sonra iyi bir eğitim almış ve genç¸ yaşlarında iş adamı olmuştur. Şimdi ise ülkenin en büyük özel havayolu şirketinin sahibidir. En çok kızı Mahur'a düşkündür.
SAYGIN SOYSAL - SAVAŞ
SAYGIN SOYSAL KİMDİR?
Saygın Soysal, 21 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. İki yaşındayken Bursa'ya taşınmışlar. İlkokul bitince de Trabzon'a taşınmışlar. Liseyi Trabzon'da okuduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünden mezun olmuştur.
2005 yılında "Kırık Kanatlar" adlı dizide Cansel Elçin, Mehmet Ali Nuroğlu, Özge Özberk, Begüm Birgören, Şemsi İnkaya, Türkü Hazer, Sermiyan Midyat ile birlikte oynamış ve Çavuş Yunus karakterini canlandırmıştır.
2006 yılında başrollerinde Cansel Elçin, Beren Saat, Okan Yalabık'ın oynadığı "Hatırla Sevgili" adlı televizyon dizisinde Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdı.
Saygın Soysal , 2013 yılında "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide Mercan ağa karakterini canlandırdı. Saygın Soysal , 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizede Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.
SAVAŞ KARAKTERİ HAKKINDA
40 yaşlarındadır. Yakışıklı, karizmatik, atletik vücutlu, yüksek zevkleri olan, zeki ve karanlık bir adamdır. En iyi puroyu, şarabı bilir. Damak tadına düşkündür, üstü başı zevklidir. Çoğunlukla siyah giyinir. Sanattan anlar. Xeroderma Pigmentosum, diğer adıyla EPP hastasıdır. Yani güneşe çıkamaz. Hayatını hep karanlık ortamlarda sürdürmek zorundadır, dışarı çıktığında çok dikkatli olur. Çünkü vücudu tepki göstermektedir. En belirgin özelliği bu hastalıktır. Güneşli havalarda kullandığı özel bir şemsiyesi vardır. Biriyle konuşurken sarf edilen önemli kelimeleri konuşma esnasında not defterine yazma huyu vardır.
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