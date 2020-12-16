Maraşlı dizisi için geri sayım başladı. Gün itibariyle ilk fragmanı yayınlanan dizi ile ilgili merak edilenleri derledik!



MARAŞLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Atv’de pazartesi akşamları yayınlanması beklenen Maraşlı dizisinin bugün afiş çekimleri yapıldı. Dizinin Ocak ayında başlaması bekleniyor.

MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizide “Maraşlı” lakaplı bir korumanın hayat hikayesi anlatılacak .

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz ‘Maraşlı’, Alina Boz ise ‘Mahur' karakterine hayat veriyor.

Maraşlı’nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar rol alıyor.

MARAŞLI 1. BÖLÜM FRAGMANI