        Maraş - İstanbul kaç kilometre? Maraş - İstanbul arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul ile tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan Kahramanmaraş arasında yapılan yolculuk, hem iş hem de seyahat amaçlı en çok tercih edilen rotalardan biridir. Peki Maraş - İstanbul kaç kilometre, yolculuk ne kadar sürer ve hangi ulaşım seçeneği daha avantajlıdır? Tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz….

        Giriş: 11.11.2025 - 11:08 Güncelleme: 11.11.2025 - 11:08
        Maraş - İstanbul kaç kilometre?
        MARAŞ - İSTANBUL ARASI KAÇ km?

        Maraş - İstanbul kaç km? Kahramanmaraş ve İstanbul şehirleri arasında kara yolu mesafesi yaklaşık olarak 1050 km olarak hesaplanmıştır. Seçilen mesafeye göre 1080 km’ye dahi varabilen bir yolculuktur. Bu noktada en fazla tercih edilen rota; Ankara-Bolu-Düzce-Sakarya üzerinden uzanan Otoyol O-4 (TEM) güzergâhıdır.

        Maraş ile İstanbul arasında gidilen yolda alternatifleri de kullanabilirsiniz. Bunlardan biri, Adana-Pozantı-Afyonkarahisar hattını izleyen kara yoludur. Bu yol, biraz daha uzun olsa da trafiğin yoğun olduğu dönemlerde daha rahat ilerleme imkânı sunar.

        MARAŞ - İSTANBUL ARASI MESAFE NE KADAR?

        Maraş - İstanbul mesafe ne kadar? Bu mesafe, doğrusal olarak hesaplandığında ise 730 kilometre civarındadır. Ancak kara yolunda dağlık araziler ve dolambaçlı yollar nedeniyle bu mesafe 1.000 kilometreyi aşar. Özel araçla seyahat etmeyi planlıyorsanız genellikle Ankara otoyolu üzerinden ilerleyerek daha kısa sürede ulaşacağınızı söylemek mümkündür.

        MARAŞ - İSTANBUL ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Maraş - İstanbul ne kadar sürede gidilir? İstanbul ve Maraş arasındaki yolculuk süresi, çeşitli kullanım alanlarına göre değişiklik gösterir. İşte detaylar;

        • Özel araçla: Ortalama 11-12 saat.
        • Otobüsle: Yaklaşık 13-15 saat.
        • Uçakla: Ortalama 1 saat 30 dakika, toplam (havaalanı işlemleri dahil) 3 saat civarı.

        Eğer kara yoluyla gidilecekse en konforlu seçenek O-52 (Adana Otoyolu) bağlantısıyla O-4 TEM Otoyolu’na çıkmaktır. Bu rota, aynı zamanda yol kalitesi ve dinlenme tesisleri açısından da elverişlidir.

        MARAŞ - İSTANBUL ARASI GİTMEK KOLAY MI?

        Evet. Maraş-İstanbul arası ulaşım oldukça kolaydır. Çünkü bu iki şehrin arasında kara yolu ve hava yolu bağlantıları son derece güçlüdür. Kara yolunda büyük ölçüde otoyol kullanıldığı için sürüş rahattır. Ancak uzun mesafe olduğu için dinlenme molaları verilmesi önerilir. İki şehir arasındaki yolculuğun hangi yöntemle yapılacağı tamamen bütçe, zaman ve konfor tercihine göre değişebilir.

        MARAŞ’DA GEZİLECEK YERLER

        Kahramanmaraş, Anadolu’nun önemli ve tarihi şehirlerinden biridir. İşte Maraş’ta mutlaka görülmesi gereken yerler:

        • Kahramanmaraş Kalesi: Şehir merkezinde konumlanan bir kaledir. Tarihi Roma dönemine kadar uzanır.
        • Eshab-ı Kehf Külliyesi (Afşin): UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan bir destinasyondur.
        • Yedi Kuyular Kayak Merkezi: Kış aylarında kayak severler için önemli bir uğrak noktasıdır.
        • Taş Medrese ve Ulu Camii: Selçuklu döneminden kalma mimari güzellikleriyle öne çıkar.
        • Kahramanmaraş Müzesi: Arkeolojik eserlerin sergilendiği önemli bir müzedir.

        İSTANBUL’DA GEZİLECEK YERLER

        İstanbul, dünyanın en özel şehirlerinden biridir. Hem Asya hem Avrupa kıtasında yer alması, kültürel çeşitliliğini artırarak bu şehrin sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için önemli olmasını sağlar. Şehirde gezilecek noktalar şunlardır;

        • Ayasofya Camii: İstanbul’un en ikonik yapılarından biri olarak kabul edilir. Bizans ve Osmanlı mirasının birleşim noktası olmasıyla zengin bir tarihe sahiptir.
        • Topkapı Sarayı: Osmanlı sultanlarının yüzyıllar boyunca yaşadığı tarihi bir saraydır. Her gün birçok ziyaretçisi vardır.
        • Galata Kulesi: Şehrin panoramik manzarasını görmek için ideal bir noktadır.
        • Kapalıçarşı: 500 yılı aşkın tarihiyle dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biridir.
        • Ortaköy - Boğaz Köprüsü: İstanbul’un modern ve tarihi siluetini bir arada sunan bir görselliğe sahiptir.
        • Taksim ve İstiklal Caddesi: Kafeler, müzeler, mağazalar ve sokak sanatçılarıyla şehrin enerjisini yansıtır.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
