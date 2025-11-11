Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Maraş - Erzurum kaç kilometre? Maraş - Erzurum arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Türkiye'nin doğu illeri arasında yer alan Kahramanmaraş ve Erzurum, birbiri arasında en çok ziyaret edilen şehirlerimizdendir. Bu iki şehrin de tarihi ve kültürü birbirinden farklı ve çeşitlidir. Söz konusu şehirler arasında yolculuk yapmak isteyen birçok kişi vardır. Peki Maraş - Erzurum kaç kilometre?

        Giriş: 11.11.2025 - 11:10 Güncelleme: 11.11.2025 - 11:10
        Maraş - Erzurum kaç kilometre?
        Maraş ve Erzurum, Anadolu’nun sıcak atmosferini deneyimlemek için birçok özelliğe sahip iki şehirdir. Peki Maraş - Erzurum kaç kilometre, yolculuk ne kadar sürer ve hangi ulaşım yöntemi en uygundur? Tüm detaylar sayfanın devamında…

        MARAŞ - ERZURUM ARASI KAÇ km?

        Maraş - Erzurum kaç km? Erzurum ve Kahramanmaraş arasındaki kara yolu mesafesi ortalama olarak 550 km ölçülmüştür. Bu mesafe, 540-570 km arasında değişiklik gösterir. İki şehir arasında en sık tercih edilen rota ise Malatya ve Erzincan üzerinden geçen D850 karayoludur. Alternatif olarak Elazığ üzerinden geçen güzergâh da kullanılabilir. Bu rota, doğa manzaraları açısından daha keyiflidir ancak yaklaşık 20-30 kilometre kadar daha uzundur. İki rota arasından tercihinizi yapabilirsiniz.

        MARAŞ - ERZURUM ARASI MESAFE NE KADAR?

        Maraş - Erzurum mesafe ne kadar? Erzurum ve Maraş arasındaki mesafe, kara yolu aracılığıyla 550 km kadardır. Doğrusal yani kuş bakışı bakıldığında 430 km’dir. Maraş ve Erzurum şehirleri de Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer aldığı için coğrafi olarak yakın görünse de aradaki dağlık alanlar nedeniyle kara yolculuğu biraz daha uzundur.

        MARAŞ - ERZURUM ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Maraş - Erzurum ne kadar sürede gidilir? İki şehir arasındaki yolculuk süresi tercih edilen ulaşım aracına göre değişir. Bazı ortalama süreler aşağıda verilmiştir;

        • Özel araçla: Ortalama 7-8 saat.
        • Otobüsle: Yaklaşık 9-10 saat.
        • Uçakla: Doğrudan uçuş bulunmadığı için aktarmalı seçeneklerle toplam 3 ila 4 saat

        Özel araçla ya da kiralık otomobille seyahat edenler için en pratik rota D850 karayolu üzerinden Malatya - Erzincan - Erzurum hattıdır. Ayrıca bu rotada yol boyunca dinlenme tesisleri ve mola noktaları da oldukça fazladır.

        MARAŞ - ERZURUM ARASI GİTMEK KOLAY MI?

        Evet, Maraş’tan Erzurum’a gitmek kolay kabul edilir. Özellikle kara yolu altyapısı son yıllarda iyileştirildiği için özel araç veya otobüsle ulaşım sorunsuzdur. Ancak kış aylarında bazı geçitlerde (özellikle Erzincan - Erzurum arası Kop Dağı bölgesinde) kar yağışı ve buzlanma yaşanabilir. Bu nedenle kış lastiği ve zincir bulundurmak önemlidir.

        MARAŞ’DA GEZİLECEK YERLER

        Kahramanmaraş şehri, özellikle gastronomisi, tarihî eserleri ve doğasıyla Doğu Akdeniz’in gizli hazinelerinden biridir. Şehre gelen ziyaretçilerin mutlaka görmesi gereken başlıca yerler ise şunlardır;

        • Kahramanmaraş Kalesi
        • Yedi Kuyular Kayak Merkezi
        • Taş Medrese ve Ulu Camii
        • Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi
        • Kahramanmaraş Dondurması
        • Taş Medrese ve Türbe
        • Germenicia Antik Kenti
        • Bakırcılar Çarşısı
        • Taşhan
        • Malik Ejder Türbesi
        • Hatuniye Camii
        • Geleneksel Tarihi Maraş Konakları

        ERZURUM’DA GEZİLECEK YERLER

        Erzurum, Türkiye’nin en yüksek şehirlerinden biri olmasının yanında, tarihi mirası ve kış turizmiyle de öne çıkar. Şehir, özellikle Palandöken Dağı sayesinde yılın büyük bölümünde kayak severleri ağırlar. Bunun yanı sıra gezilecek yerler aşağıda sıralanmıştır;

        • Palandöken Kayak Merkezi
        • Çifte Minareli Medrese
        • Yakutiye Medresesi
        • Erzurum Kalesi
        • Tortum Şelalesi
        • Üç Kümbetler
        • Tortum Gölü ve Şelalesi
        • Narman Beş Göller
        • İspir Yedigöller
        • Balıklı Köyü
        • Erzurum Saat Kulesi
        • Nene Hatun Tarihi Milli Parkı
        • Erzurum Tabyaları
        • Rüstem Paşa Kervansarayı
        • Tarihi Erzurum Evleri
        • Çobandede Köprüsü
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
