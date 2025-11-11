Maraş - Erzurum kaç kilometre? Maraş - Erzurum arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Maraş ve Erzurum, Anadolu’nun sıcak atmosferini deneyimlemek için birçok özelliğe sahip iki şehirdir. Peki Maraş - Erzurum kaç kilometre, yolculuk ne kadar sürer ve hangi ulaşım yöntemi en uygundur? Tüm detaylar sayfanın devamında…

MARAŞ - ERZURUM ARASI KAÇ km?

Maraş - Erzurum kaç km? Erzurum ve Kahramanmaraş arasındaki kara yolu mesafesi ortalama olarak 550 km ölçülmüştür. Bu mesafe, 540-570 km arasında değişiklik gösterir. İki şehir arasında en sık tercih edilen rota ise Malatya ve Erzincan üzerinden geçen D850 karayoludur. Alternatif olarak Elazığ üzerinden geçen güzergâh da kullanılabilir. Bu rota, doğa manzaraları açısından daha keyiflidir ancak yaklaşık 20-30 kilometre kadar daha uzundur. İki rota arasından tercihinizi yapabilirsiniz.

MARAŞ - ERZURUM ARASI MESAFE NE KADAR?

Maraş - Erzurum mesafe ne kadar? Erzurum ve Maraş arasındaki mesafe, kara yolu aracılığıyla 550 km kadardır. Doğrusal yani kuş bakışı bakıldığında 430 km’dir. Maraş ve Erzurum şehirleri de Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer aldığı için coğrafi olarak yakın görünse de aradaki dağlık alanlar nedeniyle kara yolculuğu biraz daha uzundur.

MARAŞ - ERZURUM ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Maraş - Erzurum ne kadar sürede gidilir? İki şehir arasındaki yolculuk süresi tercih edilen ulaşım aracına göre değişir. Bazı ortalama süreler aşağıda verilmiştir; Özel araçla: Ortalama 7-8 saat.

Otobüsle: Yaklaşık 9-10 saat.

Uçakla: Doğrudan uçuş bulunmadığı için aktarmalı seçeneklerle toplam 3 ila 4 saat Özel araçla ya da kiralık otomobille seyahat edenler için en pratik rota D850 karayolu üzerinden Malatya - Erzincan - Erzurum hattıdır. Ayrıca bu rotada yol boyunca dinlenme tesisleri ve mola noktaları da oldukça fazladır. MARAŞ - ERZURUM ARASI GİTMEK KOLAY MI? Evet, Maraş’tan Erzurum’a gitmek kolay kabul edilir. Özellikle kara yolu altyapısı son yıllarda iyileştirildiği için özel araç veya otobüsle ulaşım sorunsuzdur. Ancak kış aylarında bazı geçitlerde (özellikle Erzincan - Erzurum arası Kop Dağı bölgesinde) kar yağışı ve buzlanma yaşanabilir. Bu nedenle kış lastiği ve zincir bulundurmak önemlidir. MARAŞ’DA GEZİLECEK YERLER Kahramanmaraş şehri, özellikle gastronomisi, tarihî eserleri ve doğasıyla Doğu Akdeniz’in gizli hazinelerinden biridir. Şehre gelen ziyaretçilerin mutlaka görmesi gereken başlıca yerler ise şunlardır;

Kahramanmaraş Kalesi

Yedi Kuyular Kayak Merkezi

Taş Medrese ve Ulu Camii

Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi

Kahramanmaraş Dondurması

Taş Medrese ve Türbe

Germenicia Antik Kenti

Bakırcılar Çarşısı

Taşhan

Malik Ejder Türbesi

Hatuniye Camii

Geleneksel Tarihi Maraş Konakları ERZURUM’DA GEZİLECEK YERLER Erzurum, Türkiye’nin en yüksek şehirlerinden biri olmasının yanında, tarihi mirası ve kış turizmiyle de öne çıkar. Şehir, özellikle Palandöken Dağı sayesinde yılın büyük bölümünde kayak severleri ağırlar. Bunun yanı sıra gezilecek yerler aşağıda sıralanmıştır; Palandöken Kayak Merkezi

Çifte Minareli Medrese

Yakutiye Medresesi

Erzurum Kalesi

Tortum Şelalesi

Üç Kümbetler

Tortum Gölü ve Şelalesi

Narman Beş Göller

İspir Yedigöller

Balıklı Köyü

Erzurum Saat Kulesi

Nene Hatun Tarihi Milli Parkı

Erzurum Tabyaları

Rüstem Paşa Kervansarayı

Tarihi Erzurum Evleri

Çobandede Köprüsü

