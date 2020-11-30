Maraş dondurmasına lezzetini veren salep fideleri toprakla buluşturuldu

Yaklaşık 40 dönüm alana ekimi yapılan, Maraş dondurmasına lezzetini veren salebin hasadından 30 ton verim alınması hedefleniyor.
MADO Yönetim Kurulu Başkanı dondurma ustası Mehmet Kanbur, 22 yıl önce salebin doğadaki varlığını korumak ve ekonomiye kazandırmak amacıyla çalışmalara başladıklarını belirtti.
Firma olarak konuyla ilgili Ar-Ge birimi oluşturduklarını ve KSÜ ile iş birliği yaptıklarını anlatan Kambur, Türkoğlu ilçesindeki çiftliklerinde yaklaşık 10 dönüm alanda salep bahçesi kurduklarını ifade etti.
Bu sene KSÜ ile işbirliği yaparak ekimi gerçekleştirdiklerini anlatan Kambur, amaçlarının bölgedeki çiftçilere destek olabilmek ve istihdamın artmasına katkı sağlamak olduğunu aktardı.
- Salep eken çiftçilere alım garantisi
Kambur, salep ekmeleri durumunda MADO olarak bölge çiftçilerine 10 yıl alım garantisi verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
"KSÜ'nün bilim ekibinden konuyla ilgili destek istiyoruz. Üniversite ve MADO işbirliğinde Kahramanmaraş'ta salep markasını geliştirip dünyaya pazarlamaya çalışıyorum. Çok iyi bir salebiniz olmadığı zaman iyi bir dondurma yapmanız mümkün değil. Salep, dondurmanın hammaddesi aynı zamanda da şifalı bir içecek. Bu çoğaldığı zaman dünyada artık kahve gibi içecek haline gelecek. Zaten Avrupa'da bu 1700'lü yıllarda içecek olarak kullanılmış bir ürün. Avrupa bunu çok iyi biliyor. Bizde Osmanlı'da yıllarca içildi. Ama üretilmeyince devlet endemik bitki diye yasakladı. Bizim gayemiz bunu çoğaltmak ama biz bunu bilim adamlarıyla beraber çoğaltabilirsek ekonomiye büyük katma değer sağlarız. "
KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı da Kahramanmaraş'ın dondurma üretim merkezlerinin başında geldiğini hatırlatarak, MADO'nun da dondurma üretimi alanında önemli firmalar arasında yer aldığını söyledi.
KSÜ ve MADO arasında varılan anlaşma gereği Türkoğlu ilçesindeki bir çiftlikte salep ekimi yaptıklarını anlatan Saltalı, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerimize saleple ilgili tez yapılması konusunda öğretim üyelerimizle görüşeceğiz. Başkanımız tez çalışmalarını MADO çiftliğinde yapılması konusunda kendisinin destek vereceğini, denemelerin burada yapılmasını ve çiftliğin kapılarının açık olduğunu ifade ettiler. Biz de kendilerinin bu nazik daveti nedeniyle bundan sonra salep yetiştiriciliği ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarımızın bir kısmını burada yürütmeyi planlıyoruz."
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