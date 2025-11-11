Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Maraş - Amasya kaç kilometre?

        Maraş - Amasya kaç kilometre? Maraş - Amasya arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Türkiye'nin güneyinde yer alan Kahramanmaraş ile Karadeniz'in iç kesimlerinde bulunan Amasya, ülkemizde en dikkat çeken iki şehirden biridir. Tarihi ve kültürel anlamda birbirine benzeyen bu şehirler, farklı popüler faktörleriyle göze çarpar. Dondurma, el sanatları ve benzeri ile dikkat çeken şehirler arasındaki yolculuk süresi merak konusudur. Peki Maraş - Amasya kaç kilometre? Merak edilenleri sayfayı kaydırarak okuyabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 11:18 Güncelleme: 11.11.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maraş - Amasya kaç kilometre?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu iki şehir arasında bir tık uzun bir mesafe vardır. Ancak farklı araç çeşitleriyle yolculuk süresi de değişir. Kara yolu ile maksimum 8-9 saat süren bu yol, hava yolu aracılığı ile de gerçekleşebilir. Peki Maraş - Amasya mesafe ne kadar? İşte detaylar…

        MARAŞ - AMASYA ARASI KAÇ km?

        Maraş - Amasya kaç km? Amasya ve Kahramanmaraş arasındaki mesafe yaklaşık olarak 540 km’dir. İki şehir arasındaki bu mesafe, seçilen güzergaha göre değişiklik gösterebilir. 530-560 km arasında değişen mesafeye sahip olan bu iki şehirde en yaygın rota, Kahramanmaraş-Kayseri-Yozgat-Amasya hattıdır. Alternatif bir yol da vardır. Bu yol; Gaziantep-Adana-Niğde-Nevşehir-Yozgat-Amasya güzergâhı da kullanılabilir. Fakat bu yolun daha uzun olabileceği unutulmamalıdır.

        MARAŞ - AMASYA ARASI MESAFE NE KADAR?

        Maraş - Amasya mesafe ne kadar? Harita üzerinden bakıldığında kuş uçuşu olarak bu mesafenin yaklaşık 420 km olduğu bilinir. Ancak bu mesafe arasındaki yol kara yolu olduğundan bir tık zorlu olabilir. Çünkü kara yolu son derece dolambaçlı ve dağlıktır. Üstelik her iki şehir de farklı bölgelerde yer alır:

        • Kahramanmaraş Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda,
        • Amasya ise Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde bulunur.

        Bu noktada iki şehir arasındaki mesafe Türkiye’nin kuzey-güney yönündeki uzun rotalarından biri olarak kabul edilmiştir.

        MARAŞ - AMASYA ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Maraş - Amasya ne kadar sürede gidilir? Maraş’tan yolculuğa çıkarak Amasya’ya ulaşırken kat edilen mesafeye göre ortaya çıkan süre hangi araçla gidildiğinde bağlı olarak değişir. İşte detaylar;

        • Özel araçla: Yaklaşık 7 ila 8 saat.
        • Otobüsle: Ortalama 9 ila 10 saat
        • Uçakla: Maraş’tan Amasya’ya direkt uçuş bulunmadığı için aktarmalı seyahat gerekir.

        Kahramanmaraş Havalimanı’ndan Ankara veya Samsun’a uçup, oradan kara yoluyla Amasya’ya geçmek mümkündür. Bu durumda toplam süre 5-6 saat civarında olur.

        MARAŞ - AMASYA ARASI NASIL GİDİLİR?

        İki şehir arasındaki mesafe çeşitli araçlara göre farklılık gösterir. Bu konudaki detayları aşağıda bulabilirsiniz;

        Özel Araçla:

        • Özel araçla gelenlerin en sık kullandığı rota şöyledir; Kahramanmaraş-Göksun- Kayseri-Yozgat-Sorgun-Amasya.
        • Bu güzergâh otoyol ve bölünmüş yollar sayesinde birçok yolcu tarafından konforlu kabul edilmiştir.

        Otobüsle:

        • Maraş’tan Amasya’ya doğrudan otobüs seferi az olsa da Kayseri ya da Ankara üzerinden aktarmalı seferlerle ulaşmak bir seçenek olarak değerlendirilebilir.
        • Bazı firmalar, Tokat güzergâhını da tercih edebilir.

        Uçakla:

        • Maraş’tan Amasya’ya doğrudan uçuş bulunmaz.
        • Ancak Kahramanmaraş’tan Ankara ya da Samsun Havalimanı’na uçuş yaptıktan sonra kara yolu ile Amasya’ya geçilebilir.
        • Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Amasya, toplamda 3,5 saat sürer.
        • Samsun Çarşamba’dan Amasya ise 2 saat sürer.

        MARAŞ’DA GEZİLECEK YERLER

        Kahramanmaraş, tarihi zenginliği ve yöresel lezzetleriyle dikkat çeken şehirlerimizden biridir. Burada gezilecek yerler aşağıda verilmiştir;

        • Kahramanmaraş Kalesi
        • Ulu Cami
        • Tarihi Kapalı Çarşı
        • Eshab-ı Kehf Külliyesi
        • Maraş Dondurması

        AMASYA’DA GEZİLECEK YERLER

        Amasya, Yeşilırmak kıyısına kurulu tarihi evleri ve şehzadeler dönemiyle ünlüdür. Burada gezilecek yerler şunlardır;

        • Amasya Kalesi
        • Yeşilırmak Yalıboyu Evleri
        • Kral Kaya Mezarları
        • Hazeranlar Konağı
        • II. Bayezid Külliyesi ve Camii
        • Ferhat ile Şirin Su Kanalı
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Trump BBC'ye 1 milyar dolarlık dava açma hazırlığında
        Trump BBC'ye 1 milyar dolarlık dava açma hazırlığında
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Adana'da semt pazarındaki çatışmada yeni ayrıntı!
        Adana'da semt pazarındaki çatışmada yeni ayrıntı!
        Demir çubuklu vahşette sıcak gelişme!
        Demir çubuklu vahşette sıcak gelişme!
        Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün başvuranların sayısı açıklandı
        Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün başvuranların sayısı açıklandı
        Irak bugün sandık başında: Neler biliyoruz?
        Irak bugün sandık başında: Neler biliyoruz?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Erol 17 yaşındaydı... İki kardeş ve çocuklarının kanlı arazi kavgası!
        Erol 17 yaşındaydı... İki kardeş ve çocuklarının kanlı arazi kavgası!
        4 kişilik aile yok olmuştu... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        4 kişilik aile yok olmuştu... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Eğlence mekanında yakılan Gözde konuştu: Kendisini tanımıyorum
        Eğlence mekanında yakılan Gözde konuştu: Kendisini tanımıyorum
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        Habertürk Anasayfa