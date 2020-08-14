Marangozdan görerek merak ettiği "ahşap yakma sanatı" ekmek kapısı oldu

Sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu olan Hakan Gün, mesleğe atanmaya beklediği yıllarda kentteki bir marangozdaki ahşap yakma sanatı dikkatini çekti.Gün, evinde kurduğu atölyede küçük tahtalara işlemeler yapmaya başladığı uğraşıda zamanla uzmanlaşarak ürün yelpazesini genişletti.Sındırgı Belediyesininin iş yeri temin ettiği Gün, buraya taşıdığı atölyesinde yaptığı ürünleri siparişler doğrultusunda yurt içinde birçok yere ve yurt dışına gönderiyor.Hakan Gün, AA muhabirine, çalışmalarını doğaçlama yaptığı söyledi.Ürün yelpazesinin geniş olduğunu belirten Gün, "Doğada bulduğum her şey benim için bir malzeme. Burada taştan, urgandan, çam kozalağının çekirdeklerinden ve fındık kabuklarından her şeyi görebilirsiniz. Ana materyalimiz ahşaptır. Lazer makinesini atölyeme kesinlikle sokmuyorum. Buraya gelen kişilerin yapılan tüm ürünlerin el yapımı olduğunu bilmesini istiyorum." diye konuştu.Gün, ürünlerini yaparken testere, torna, bıçkı kullandığını belirterek şöyle konuştu:"Hazır lazer yapımı ürünler gibi tek düze işler çıkartmıyorum, sevmiyorum. Seri işler geliyor, kabul etmiyorum. Çalışırken ürünlere duygularımı yüklüyorum ama hazır ve seri iş olduğunda duygularımı yansıtamam. Bir insan her şeyi para için yapmamalı, bir işi yaparken duygularını da yansıtabilmeli diye düşünüyorum. Genelde yöremizde bulunan ağaçları işliyorum, odunculardan aldığım ağaçları çalışıyorum. Kesinlikle kaçak kesim ağaç kullanmıyorum. Bu işi yaparken de doğayı katletmemek lazım."- "Para kazanmaktan ziyade insanları mutlu ediyorum"Gün, genellikle çınar, kavak, meşe, çam, köknar, ladin, ceviz ve zeytin ağaçlarını kullandığını belirtti.Çalışmalarına göre ağacı seçtiğini bildiren Gün, şunları dile getirdi:"Çalışmalarım çoğu zaman kişiye özel olduğu için çoğunlukla insanlar beni yönlendiriyor. Para kazanmaktan ziyade insanları mutlu ediyorum, onlar mutlu olunca bende seviniyorum. Yaptığım çalışmaları gelecek nesillere de öğreterek onların da önünü açıp sürdürmelerini istiyorum. Dört yılı aşkındır kendimi de geliştirerek ürünlerimi yapıyorum. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız buradan giderken kişiye özel ürünler alıp gidiyor. Japonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya ile Türkiye'nin birçok iline çalışmalarımı gönderdim."Gün, her insanın hayatın tek düzeliğinden kurtulması için kendisine uğraş bulması gerektiğini sözlerine ekledi.
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