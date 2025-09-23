Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Maral: Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

        Maral: Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

        Şarkıcı Maral 'Bir Anadolu Şenliği' etkinlikleri kapsamında, Bingöl'de konser verdi. Maral; "Bir yanımız bahar bahçe, bir yanımızda da acı var. Zulüm son bulana kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 11:32 Güncelleme: 23.09.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği'nin 4’üncü durağı, Hakkari, Tunceli ve Şırnak'ın ardından Bingöl oldu.

        Şarkıcı Maral, şenliklerin 4’üncü gününde Bingöl Belediyesi otopark alanında sahneye çıktı. Konsere gelen Bingöllüler, alanı doldurdu. ‘Gönülden Türküler’ grubu solistleri Yeşim Köksal ve Bilal Samancı ise yöreye özgü türkülerle müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

        Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Maral, Filistin bayraklı atkı takarak; "Bir yanımız bahar bahçe, bir yanımızda da acı var. Filistin’de kardeşlerimiz zulüm görüyor. Allah nasip ederse bu kavga bitene kadar, bu zulüm son bulana kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Sözümüz söz olsun" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Eski düşmanlar masada: Şara ve eski CIA lideri buluştu
        Eski düşmanlar masada: Şara ve eski CIA lideri buluştu
        Kreşteki kötü muamelede öğretmenler görevden alındı!
        Kreşteki kötü muamelede öğretmenler görevden alındı!
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Avrupa neden Avrupa?
        Avrupa neden Avrupa?
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        Habertürk Anasayfa