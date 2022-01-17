Manyas Gölü'ne açılan balıkçı kayboldu

DHA

Balıkesir'in Manyas ilçesi, kırsal Akçaova Mahallesi´nde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan evli ve iki çocuk babası Osman Arı sabah saat 06.30 sıralarında otomobiliyle, teknesinin bulunduğu kırsal Hamamlı Mahallesi´ne gitti.

TEKNESİ ÇALIŞIR HALDE BULUNDU

Burada teknesini alarak Manyas Gölü´ne açılan Arı´nın evde dönüş saati olan 11.00´de geri dönmemesinden şüphelenen eşi ve oğlu durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ekiplerin göl ve kıyıda başlattığı arama çalışmalarında Osman Arı´ya ait olduğu tespit edilen tekne sazlıkların arasında çalışır halde bulundu.

Arı´nın son olarak görüldüğü bölgede arama çalışmalarına dalgıç ekipleri de destek verirken, herhangi bir ize rastlanılmadığı belirtildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen çalışmalara; sabahın ilk saatleri itibariyle tekrar başlanacağı öğrenildi.