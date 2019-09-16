16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İHA'nın haberine göre; Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası tarafından Valilik, Belediye, Elazığ TSO'nun desteğiyle "Geleneksel Salçalı Köfte’ festivalinin, bu sene ikincisi düzenlendi.
Valilik meydanında düzenlen festivalin son gecesinde ise ‘Manuş Baba’ olarak bilinen ünlü şarkıcı Mustafa Özkan sahne aldı. Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman dahil bir çok şehirden binlerce kişinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Manuş baba rüzgarı esti.
Sahnede yaklaşık 1,5 saat kalan Manuş Baba, birbirinden farklı çok sayıda şarkıyı seslendirdi. Cep telefonlarının ışığıyla birlikte sanatçıya eşlik eden vatandaşlar da güzel bir görsel oluşturdu.
"HALA EKMEK ARASI SALÇA YERİM"
Böyle bir festivalde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden ünlü şarkıcı Manuş Baba ise, “Salçayı çok seviyorum. Küçüklükten Tarsus’ta kalan bir alışkanlık. Hala ekmek arası salça sürer yerim. Bir de köfte ile birleşince çok güzel bir lezzeti var. Bugün de tatma şansını yakaladım. Emeklerine ve yüreklerine sağlık. Gerçekten bizim için de çok ilginç bir festival oldu. Afiyet bal, şeker olsun” diye konuştu.
"BU FESTİVALLERİN DEĞERLERİMİZİN TANITILMASINDA ÇOK KATKISI VAR"
Bundan sonraki süreçte çok daha güzel festivaller hazırlayacaklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “İlimizde ‘Salçalı Köfte’ festivalinin ikincisini düzenliyoruz. Bu tür festivallerin ilimizin değerlerinin tanıtılması noktasında çok fazla katkısı var. Aynı zamanda gençlerimizin enerjisini boşaltma, eğlenme noktasında çok büyük katkıları oluyor. Türkiye’nin en genç belediye başkanıyız. Gençlerle birlikte olmak mutlu olduğumu ifade ediyorum. Elazığ’a en güzel hizmeti yapabilme adına sizlerin enerjisi bizlere güç veriyor. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. 4 buçuk yıl boyunca da yılmadan yorulmadan çalışacağız” dedi.
Sahnede selfie de yapan Başkan Şerifoğulları, ünlü sanatçıya kentin orcik, pestil, dut gibi yöresel ürünleri hediye etti.
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