Transfer döneminin son gününde takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Hes Kablo Kayserispor, son olarak Rus ekiplerinden Krasnodar´da forma giyen Manuel Fernandes ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde Kayseri´ye gelmiş, sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşüp prensip anlaşmasına varmıştı. Kentte ev bakan Fernandes, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.

Türkiye´de daha önce Beşiktaş forması giyen, futbol hayatını Rusya´da sürdürürken de ismi birçok kez Süper Lig takımlarıyla anılan Manuel Fernandes´in ilerleyen saatlerde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.