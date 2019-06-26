ManU'dan Bissaka için servet

Manchster United, Crystal Palace'lı Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattı. United, 21 yaşındaki sağ bek için Crytal Palace'a 50 milyon paund bonservis bedeli ödeyecek.

Londra ekibinde haftalık 10 bin paund kazanan Wan-Bissaka, yeni takımında ise haftada 90 bin paund maaş alacak.

Genç savunmacı, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Aaron Wan-Bissaka, 50 milyon paund bonservis bedeliyle Paul Pogba, Romelu Lukaku, Angel Di Maria ve Fred'in ardından Manchester United'ın en pahalı 5'inci oyuncusu olarak da tarihe geçti.