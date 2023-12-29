ManU'da kaleyi Altay devralıyor
Milli kaleci Altay Bayındır Manchester United'da kaleyi devralıyor. Takımın ilk kalecisi Onana, Kamerun Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek. Bu sürede en az 5 resmi maçta kaleye geçme şansı Altay Bayındır'da olacak
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Sezon başında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, Onana'dan kaleyi devralıyor.
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İngiliz ekibinde kaleci Andre Onana, Afrika Uluslar Kupası için Kamerun Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı.
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Nottinghgam Forest ile oynanacak maçta kaleyi koruması beklenen Onana, daha sonra milli takım kampına katılmak için İngiltere'den ayrılacak.
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Milli kaleci Altay Bayındır, 8 Ocak Pazartesi günü FA Cup üçüncü turunda Wigan Athletic maçı ile başlayacak süreçte en az 5 maç Manchester United'ın kalesini koruyacak.
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Altay Bayındır, Premier Lig'de Tottenham, Wolverhampton, West Ham United ve Aston Villa maçlarında kesin olarak kalede olacak.
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Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası'ndaki durumuna göre bu sürenin uzaması da söz konusu...
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Altay Bayındır, Manchester United'ta henüz süre alamadı.
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Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Lig Kupası'nda maçlara çıkan Manchester United'da kaleyi, Andre Onana korudu.
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Kamerunlu kaleci bu süreçte eleştirilere de maruz kalsa da Teknik Direktör Erik ten Hag'ın ilk tercihi oldu. Andre Onana'nın performansı özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında çok eleştirildi.
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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la aynı grupta yer alan Manchester United, kalesinde 15 gol görerek bu sayıya ulaşan ilk İngiliz kulübü olarak tarihe geçti.