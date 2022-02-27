Yediği mantar canından etti

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Ustaoğlu, 10 gün önce ormandan topladığı mantarlardan yemek yapıp yedikten sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Ustaoğlu, zehirlenme teşhisiyle yoğun bakıma alındı. Ustaoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.