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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mantara gittiği ormanda kayboldu

        Mantara giden yaşlı adam ormanda kayboldu

        Kütahya'da, mantar toplamaya giden 65 yaşındaki Erdoğan Sezer, ormanda kayboldu. Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 13:43 Güncelleme: 16.10.2023 - 13:43
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        Mantara gittiği ormanda kayboldu
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kuruçay Beldesi'nden Şapçı köy ile Alabarda köyü yakınlarına dün akşam mantar toplamaya giden Erdoğan Sezer (65), bir daha evine dönmedi.

        Sezer'e ulaşamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sezer'i bulmak için bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

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