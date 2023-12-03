Mantar yiyen kadın 10 günlük yaşam savaşını kaybetti
Muş'ta yediği mantardan zehirlendiği iddia edilen Güldane Salgın, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Muş'un Sungu beldesinde yaşayan 4 çocuk annesi Güldane Salgın, iddiaya göre, ovada topladığı mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı şikâyetiyle ailesi tarafından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salgın, yapılan müdahalenin ardından Malatya'ya sevk edildi.
KARACİĞER NAKLİ YAPILDI
Burada tedavi altına alınan ve zehirlenmeden dolayı karaciğer yetmezliği şikâyeti ortaya çıkan Salgın, yapılan karaciğer naklinin ardından yoğun bakıma alındı.
Güldane Salgın, 10 gündür tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti.
*Haberin görseli AA'nın arşivinden alınmıştır.