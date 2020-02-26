26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin mantar üretimi, 10 yılda yüzde 74 artışla, yıllık 26 bin 526 tondan 46 bin 144 tona ulaştı. Ülkedeki mantar ihtiyacının yüzde 55'i, Antalya'nın Korkuteli ilçesinden sağlanıyor. Binlerce aileye geçim kaynağı olan kültür mantarı, ilçede büyük tesislerin yanı sıra küçük ölçekli tesislerde de üretiliyor. Korkuteli ilçesinden Katar, Dubai, Lübnan, Irak, KKTC ve Suriye'ye mantar ihracatı da yapılıyor. 17 yıldır ilçe merkezindeki bir tesiste üretim sorumlusu olarak çalışan ziraat mühendisi Ayşe Yapıcı, kompost üzerinde oluşturulan kuluçkadan sonra mantarın yaklaşık 38 günlük evrede yetiştiğini söyledi.
1 yılda 6 kez hasat yapabildiklerini kaydeden Yapıcı, günlük 3 ile 7 ton arasında üretim yaptıklarını anlattı. Üretimin, iklime bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini aktaran Yapıcı, "Bu yıl üretim geçen yıla göre yüzde 35 oranında verimli. Girdi maliyetleri yüksek olduğu için kazanç durumu iyi değil. Masrafını karşılamıyor diyebilirim. Biz kilosunu 5.5 TL'den veriyoruz. Kilogram fiyatı 7 TL'nin üzerinde olmalı ki para kazandırsın" dedi.
'YARIM KİLOSU 5 TL'
Üretici zam yapılması fikrini desteklerken, işin pazar ve son tüketici kısmı aksi yönde düşünüyor. Kentteki semt pazarlarında kültür mantarının kilogramı 8 ile 10 TL arasında alıcı bulurken, tezgahların birçoğunda ilgi çekmesi için 'yarım kilosu 5 TL' etiketleri asıyor. Kültür mantarının yanında istiridye mantarı da satan pazar esnafı, satışların genel anlamda alım gücü düşüklüğü nedeniyle iyi olmadığını söyledi.
15 yıldır pazarlarda mantar satışı yapan Cemal Acar, kış aylarında genelde mantar sattığını söyledi. Tüketicinin fiyattan memnun olduğunu da kaydeden Acar, "Mantarın fiyatı pek değişmez. 8- 10 TL arasında satılır. Pazarına göre değişse de günde ortalama 100- 150 kilo satılıyor. İstiridye mantarı bu yıl az üretildi, o yüzden fiyatı biraz arttı. İnsanların alım gücü var. Mantarın kilo fiyatını arttırdığın zaman siftah bile yapamazsın" dedi.
'KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR'
Maliyetinin çok fazla olmadığını düşünen Nefise Zengin, her hafta mutlaka mantar aldığını ve fiyatların pahalı olduğunu söyledi. Üreticinin fiyat artırma isteğinin yersiz olduğunu kaydeden Nefise Zengin, "Talaşın içerisinde su vermiyorlar kendiliğinden yetişiyor. Daha ne kadar artacak fiyatı" diye konuştu.
Fiyatları yeterince pahalı bulan pazar esnafı Hüseyin Çelik, "Günde 50-60 kilo satıyorum. Üreticiye aldığı para yetiyordur. Daha fazla zam yapılması talebi bence yersiz" dedi.
Pazarı çok pahalı bulduğunu belirten ve 1.5 kilo kültür mantarı satın alan Selma Sekir de insanların alım gücünün çok düşük olduğunu bu nedenle fiyatların normal olduğunu söyledi.
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