Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Mantar toplarken bulduğu taşlara gözü gibi bakıyor

        Mantar toplarken bulduğu taşlara gözü gibi bakıyor

        Malatya'da mantar toplamaya gittiği dağda diğer taşlardan farklı taşlar gören Osman Ünver, taşları bir yıldır saklıyor. Ünver, taşların meteor taşı olabileceğini düşündüğünü söyleyerek bölgede çok sayıda benzer taşın olduğunu söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:38 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mantar toplarken buldu... Gözü gibi bakıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya’da yaşayan Osman Ünver, yaklaşık bir yıl öncesi arkadaşlarıyla gittiği Beydağı'nda mantar toplarken diğer taşlardan farklı bazı taşlar fark etti.

        İrili ufaklı taşları yanına alan Ünver, eve vardığında taşların içerisinden sakız kıvamında sıvı geldiğini fark etti.

        Ünver değerli olabileceğini düşünerek taşları işi bilen bazı kişilere gösterdi.

        Taşın meteor taşı olma ihtimalinin yüksek olduğunu öğrenen Ünver, taşların detaylıca incelenmesini istiyor.

        Ünver "Taşları bulduğum yer zirve olduğu için orası yazın ortasına kadar kar altında oluyor. Hava sıcaklığı da en fazla 25 derece olduğu için bu taşların güneşten yanma nedeniyle bu şekilde olma ihtimali yok. O yüzden bu taşların değerli olduklarına inanıyorum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #osman ünver
        #Malatya
        #meteor
        #göktaşı
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Habertürk Anasayfa