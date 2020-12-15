4 kişilik aile mantar yiyip yattı! Sonrası akılalmaz!

Düzce'nin Gümüşova ilçesindeki, Kültür Mahallesi Postane Sokak'ta insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

Sabah saatlerinde Erdoğan Kan, Ayşe Kan, Pakize Polat ve Şerife Yaşar'dan haber alınamayan yakınları evlerine gitti.

4 KİŞİLİK AİLE BAYGIN BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre kapının kırılmasıyla birlikte içeri giren yakınları, 4 kişiyi baygın halde buldu.

AİLE FERTLERİ TEDAVİYE ALINDI

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 4 kişi Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

MANTARLAR ORMANDAN TOPLANMIŞ

4 kişinin ormandan topladıkları mantarları yedikleri ve zehirlendikleri anlaşıldı.