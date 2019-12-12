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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yeni otobüs alımı amacıyla meclisten dış kredi yetkisi istedi.

Başkan Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Değerli hemşehrilerim; Ankara'da toplu ulaşım sıkıntılarını çözme çalışmalarımız dahilinde 300 yeni otobüs almak için yurt dışından Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk. Belediye meclisimizin de bu talebi Ankara halkı için onaylayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, paylaşımına eklediği videoda yaptığı açıklamada ise, şunları söyledi: "Ankara'da toplu ulaşımla ilgili yaşadığımız sıkıntıların farkındayız. Bunları çözmek için çalışmalara başladık. Ve bu nedenle 300 tane yeni otobüs almak için teşebbüste bulundum. Bununla ilgili yurt dışı ve ucuz bir kredi buldum. Belediye meclisimizden talepte bulundum. Yeni otobüs alabilmek için belediye meclisimizden yetki istedik. Cuma günü (yarın) umuyorum ki hem tüm Ankaralıların hayrına olan dış krediden borçlanma talebimizin kabul edilmesini umuyorum."